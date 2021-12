Vitória retorna à Série A do Brasileirão

Hoje é um dia especial para o Vitória, que, após turbulências entre 2014 e 2015, vive agora um momento de serenidade. Ás 11h, em Recife, contra o Santa Cruz, o time retorna oficialmente à Série A do Brasileirão. O jogo, válido pela 1ª rodada da edição de 2016 do campeonato, é um presente do destino ao atual capitão do time e um dos protagonistas do reerguimento rubro-negro. O lateral esquerdo Diego Renan é pernambucano, de Surubim, a 120 km de Recife, e tem parentes e amigos tanto na capital do estado quanto na cidade natal. Boa parte da turma organizou uma excursão para apoiá-lo no Arruda, estádio da partida.

Entre os presentes, estará o pai, Joselino, e a mãe, Nice, residentes em Surubim. Diego comenta: "É importante receber o carinho dessas pessoas de quem eu acabo ficando distante por causa do meu trabalho. É sempre uma festa bem bacana quando eu jogo em Pernambuco". O lateral estreou no Vitória em maio de 2015, cinco meses após o rebaixamento no Brasileirão, e dois meses após a eliminação prematura no Campeonato Baiano ao levar 2 a 0 do Colo Colo, no Barradão, pelas quartas de final. Uma crise que levou à renúncia do então presidente Carlos Falcão.



Um ano depois, o clube é o atual campeão baiano, título conquistado há uma semana, e está de volta à Série A. Diego foi peça fundamental, participando como titular de todos os 12 jogos do Baianão deste ano e de 34 dos 38 jogos da Série B de 2015, em que o Vitória terminou em 3º lugar. "Mesmo naquele contexto em que cheguei, em nenhum momento temi pelo meu futuro no clube. Mas também não imaginei que, apenas um ano depois, estaria vivendo este momento tão maravilhoso, conquistando título e fazendo gols".



No total, ele balançou as redes oito vezes pelo Leão. Quatro pela Série B e outras quatro pelo Baianão, em que, apesar de jogar em uma função prioritariamente defensiva, terminou como artilheiro do time. O sucesso fez a família e os amigos mais próximos se tornarem torcedores ferrenhos do Vitória. Os pais já vieram algumas vezes a Salvador assistir a jogos no Barradão. Semana passada, estiveram na Fonte Nova para a final do Baianão. "Foi uma comemoração especial, principalmente porque era dia das mães e eu tive a oportunidade de presentear a minha mãe com o título e a camisa que usei naquele dia".

Curiosamente, a família do atleta é formada por torcedores do adversário de hoje. Contudo, Diego fez todos eles 'virarem a folha'. "Não vou negar que a maioria da família torce pelo Santa Cruz, mas, acima de tudo, todos torcem por mim e pelo time em que estou. Sem dúvida, todos serão torcedores do Vitória hoje. Meus pais, primos e amigos estarão na torcida rubro-negra. E, por eu estar jogando perto deles, esta partida se torna muito importante pra mim".



Mudanças no time



O Vitória joga em Recife com dois desfalques: o volante Wiliam Farias, com uma contusão muscular, e o atacante Marinho, com dores no joelho esquerdo. No lugar do primeiro, joga Marcelo. Na outra vaga, o meia Tiago Real deve ser o escolhido. Outra novidade será no gol. Recuperado da lesão na panturrilha esquerda e sem a concorrência de Caíque, a serviço da seleção brasileira sub-20, Fernando Miguel retoma hoje o posto de titular.



Jogo às 11h gera reclamações em Recife

A programação do jogo para as 11h gerou reclamações dos dois times, em especial do Santa Cruz, mesmo Recife vivendo um período de chuvas, o que amenizaria o calor. O volante Uillian Correia protestou: "Por que a CBF colocou logo dois nordestinos para jogarem nesse horário? É falta de respeito conosco. Mas a tabela já está feita e agora temos que encarar o Vitória, um time de qualidade".

