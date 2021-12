Vitória reencontra Campo Mourão nesta terça pelo NBB

O Vitória vai reencontrar o Campo Mourão nesta quarta-feira, 22, às 19h30, desta vez no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador, buscando o quinto triunfo consecutivo pelo Novo Basquete Brasil (NBB).

Os dois times se encontraram a primeira vez nesta temporada no dia 30 de novembro do ano passado. O confronto deixou um gosto amargo no Leão, que foi batido pelo Campo Mourão por 70 a 64 e perdeu a sequência de cinco triunfos seguidos. Agora, o Rubro-Negro vai tentar a revanche em situação muito parecida na competição.

Para isso, o Vitória terá à disposição Douglas Kurtz, que retorna ao time após tratamento de lesão muscular. Em quarto lugar, com 13 triunfos em 19 jogos, o Leão persegue de perto o Bauru, terceiro colocado, que tem 14 vitórias em 20 jogos. A Campo Mourão ocupa a 7ª colocação, com 11 triunfos e 9 derrotas.

