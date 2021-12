Vitória recebe o Vasco em busca de manter boa fase no NBB

São 14 dias de folga desde a última partida do Vitória pelo Novo Basquete Brasil (NBB). No entanto, nesta quinta-feira, 16, o time volta a entrar em quadra disposto a manter a boa fase: o time vem embalado com dois triunfos seguidos, diante do Brasília e do Minas. O adversário da vez será o Vasco da Gama, no ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador, às 20h.

Com boa campanha no torneio, o time comandado por Régis Marrelli está na 4ª posição na tabela, com 11 triunfos em 17 jogos, atrás apenas de Brasília, Flamengo e Bauru.

