Vitória recebe o Caxias do Sul pelo NBB nesta sexta-feira

Depois de bater o Joinville na última quarta-feira, 20, o Universo/Vitória agora tentará vencer mais uma para embalar de vez. O Rubro-Negro encara o Caxias do Sul, às 19h30 (da Bahia), no ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, pelo Novo Basquete Brasil (NBB). A partida terá transmissão da TVE, que fechou parceria para mostrar até oito jogos do time em Salvador.

Essa será o segundo confronto da sequência três que o Leão tem em casa. Com o último triunfo, a equipe chegou a quatro triunfos e quatro derrotas na competição – com 50% de aproveitamento. Caso vença, o time de Régis Marrelli ultrapassa o rival de Caxias, que ocupa a oitava colocação na tabela, com uma vitória a mais.

O Leão encerra a sua participação em 2017 no dia 27 deste mês, após o Natal, quando encara o Basquete Cearense às 18h30.

adblock ativo