Vitória recebe Macaé pela NBB nesta terça-feira

Primeiro representante do estado na elite do basquete nacional, o Universo/Vitória enfrenta o Macaé, às 20h do horário da Bahia, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador, pela sétima rodada do Novo Basquete Brasil (NBB).

O time baiano, que ganhou seus dois últimos jogos após começar com quatro derrotas, ocupa a 10ª posição entre 15 equipes. O clube do interior do Rio de Janeiro é antepenúltimo. Todos duelam em ida e volta, e classificam-se 12 à fase seguinte.

O Leão perdeu do São José por 68 a 60, do Mogi das Cruzes por 83 a 64, da Liga Sorocabana por 71 a 69 e do Paulistano por 77 a 63. Superou o Minas por 69 a 64 e o então líder invicto Brasília por 83 a 73. Na quinta, 3, em casa, vai encarar o atual tricampeão Flamengo.

