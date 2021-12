Vitória recebe Franca em jogo decisivo para ir aos playoffs

A concorrência entre cinco clubes, pelas duas últimas das 12 vagas dos playoffs do Novo Basquete Brasil (NBB), transformou em decisiva a partida entre o Vitória/Universo e Franca nesta sexta-feira, 11, às 20h, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras.

Além do time Rubro-Negro (13º, com 7 vitórias e 17 derrotas), o Caxias está em 10º (8v, 18d), o Minas é o 11º (9v, 15d), o São José é o 12º (7v, 17d), a Liga Sorocabana é a 14ª (7v, 16d) e o Macaé é o 15º (5v, 19d). Apenas 12 equipes disputarão os playoffs.

Este será o único dos últimos quatro jogos do Vitória em Salvador, o que coloca ainda mais pressão na equipe. "Temos que ganhar aqui. É fundamental", frisou o técnico Régis Marrelli, pouco antes de treinar a equipe, nesta quinta, 10, em Cajazeiras, onde também confessou que a fase decisiva tem colocado o time com uma mão na bola e a outra na calculadora. "Mas não dá para ficar só fazendo cálculos, porque senão acontece o imprevisível. Quem esperava que o Caxias fosse ganhar do Rio Claro fora de casa?", ponderou.

O armador norte-americano Kojo Mensah apela para torcida empurrar o Vitória no duelo. "A torcida gritando em quadra. Essa energia a gente precisa muito", pediu o jogador.

Já o ala espanhol Alvaro Calvo, outro destaque da equipe, lembrou que o planejamento de chegar aos playoffs é perfeitamente possível. Sobre a oscilação na campanha apresentada no campeonato, o ala dá um 'desconto' na formação recente do time que está em sua primeira temporada.

A permanência da equipe no próximo campeonato continua de pé, segundo explicou o próprio técnico Régis Marrelli. "A ideia é que o prazo seja de três a quatro anos. Quem poderia falar a respeito é o marcelo Falcão, mas ele está tratando uma pneumonia, em Brasília", afirmou.

adblock ativo