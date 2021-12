Vitória recebe Campo Mourão em Cajazeiras nesta quinta-feira

Passado o carnaval, hora da torcida voltar a festejar com o Vitória/Universo no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador. A equipe baiana entra em quadra nesta quinta-feira, 15, às 19h30, para enfrentar o Campo Mourão, pela 21ª rodada do NBB Caixa 2017/2018. A partida terá transmissão da TVE para todo estado.

No primeiro turno, o Vitória venceu a equipe paranaense fora de casa, por 72 a 65, no Ginásio Belin Carolo. Diante da sua torcida, o técnico Regis Marrelli quer uma boa apresentação da equipe para reencontrar o caminho do triunfo.

"Todo jogo é importante no NBB, principalmente porque estamos chegando perto dos playoffs. O Emerson Luiz trabalha muito bem com os jogadores do Campo Mourão, mas sabemos que o time mudou muito", avaliou o treinador.

Regis Marrelli também falou mudanças na equipe e projetou o retorno de Renato Scholz. Por outro lado, o Rubro-Negro não vai contar com Victor Palma, que se recupera de uma cirurgia para tirar um cisto do braço esquerdo.

"Apesar de esperar uma avaliação do Edu Mariano, que teve uma entorse no tornozelo direito contra o Botafogo, vamos ter o retorno do Renato Scholz ao time e espero uma excelente partida da nossa equipe para conquistarmos os dois pontos", comentou.

O Vitória está na sétima colocação do NBB 10, enquanto o Campo Mourão é o 14º colocado. O torcedor rubro-negro pode trocar 1 kg de alimento não perecível por um ingresso para o jogo nas bilheterias do ginásio.

