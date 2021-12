Vitória recebe atual campeão brasileiro no Barradão

O Campeonato Brasileiro Feminino Série A começa neste sábado, 11, com novo modelo, 16 times – dois baianos – e premiação em dinheiro para quem avançar de fase. Quem abre a competição é o Vitória, que enfrenta o atual campeão brasileiro, Flamengo, às 16h, no Barradão.

O atual campeão baiano se reforçou com mais cinco atletas após a conquista inédita do estadual, em janeiro, quando quebrou a invencibilidade do São Francisco e garantiu o primeiro título da equipe.

Segundo a coordenadora de esportes olímpicos do Vitória, Many Gleize, o clube tem metas ambiciosas para 2017.

“Queremos ficar entre os quatro primeiros times. Não estamos entrando só para participar. Sabemos que ainda não dá para ganhar, mas queremos fazer um bom campeonato”, disse. A coordenadora sabe dos desafios para completar a 'missão'. O Vitória caiu no Grupo 2, com Ferroviária, Ponte Preta, Rio Preto, Foz Cataratas/Coritiba, São José e Santos, todas tradicionais equipes da modalidade.

“A gente ficou no 'grupo da morte', com times que têm tradição no futebol feminino. Nossa surpresa foi pegar logo de cara o campeão brasileiro. Mas isso nos motiva ainda mais”, prometeu.

E para que as Leoas joguem de casa cheia, o Vitória promoveu ações para o público.

“Mulher tem acesso gratuito, assim como sócio-torcedor de qualquer plano. A entrada para os homens é 1kg de alimento não perecível, e quem fizer a doação ganha 50% de desconto para o jogo da equipe masculina”, disse Many.

O desconto vale para a inteira do ingresso de Vitória x Botafogo-PB, no domingo, 12, também no Barradão.

Presença baiana

Quem entra em campo no domingo é o São Francisco, time que participou de todas as cinco edições do Brasileirão Feminino. O multicampeão baiano, que faturou 15 títulos ao longo dos seus 16 anos, enfrenta o Corinthians, campeão da extinta Copa do Brasil, no Junqueira Ayres,às 15h30.

Segundo o coordenador-geral das Feras do Recôncavo, Mario Filgueiras, o time sofreu para montar uma equipe para o torneio, pois perdeu jogadoras para equipes de melhor situação financeira.

“O assédio de outros clubes nos provocou um desfalque de seis jogadoras, inclusive nossas duas zagueiras titulares. E nosso orçamento não mudou”, disse Mario, que até o final da temporada passada era o treinador da equipe.

O coordenador conta que, por isso, houve verdadeira ‘debandada’ de atletas para os clubes tradicionais de futebol masculino que adotaram a modalidade feminina.

“Não é à toa que o Corinthians é um dos favoritos ao título. Pegou atletas do Araraquara, do São José, e montou um timaço. A folha de pagamento deles deve estar em R$ 200 mil”, apontou.

Mesmo assim, o objetivo do São Francisco é de passar para as quartas de final do Brasileirão e se manter entre os quatro melhores no ranking – atualmente é o 3º colocado.

O clube do interior não terá vida tão dramática como a do Vitória, mas ainda será difícil. Além do Corinthians, estão no Grupo 1 o Audax, Grêmio, Iranduba, Kindermann, Sport e Vitória de Santo Antão.

Para se manter vivo na disputa, Mario confia na tradição da sua equipe. “O São Francisco tem nome, é uma das melhores equipes do país. Pode vir qualquer time que vai respeitar a gente”, garantiu.

Ajudinha

Mas os times tradicionais, como o São Francisco, terão um ‘alívio’ no novo formato: além das ajudas de custo nos jogos, as equipes recebem prêmios em dinheiro ao avançarem de fase, que, se somados, chegam a R$ 65 mil. Quem vencer o torneio, além do troféu, leva mais R$ 120 mil.

