Vitória realiza último treino antes de pegar o Jequié

O treinador Marcelo Chamusca realizou, na tarde desta terça-feira, 5, o último treino antes da partida contra o Jequié. A partida será realizada nesta quarta, 6, às 19h30, no Barradão, e é válida pela 4ª rodada do Campeonato Baiano.

A imprensa não teve acesso ao treino e pôde acompanhar apenas o aquecimento. De acordo com a assessoria do clube, trabalho da tarde da terça iniciou com foco na parte física, trabalhando partes específicas de musculatura.

Quando Chamusca assumiu o comando, fez um trabalho técnico no gramado, com foco em posicionamento e jogadas ofensivas. O zagueiro Thales e o meia Andrigo, com cansaço muscular, foram poupados da partida de logo mais e não jogam.

