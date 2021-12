Vitória reage no fim e bate o Bauru no NBB

Com muito equilíbrio e emoção no Ginásio Poliesportivo do Cajazeiras, o Universo/Vitória venceu o Bauru Basket por 82 a 77 na noite desta segunda-feira, 5, e voltou a vencer no Novo Basquete Brasil (NBB). O duelo só foi resolvido nos últimos segundos do jogo, com uma 'enterrada' do norte-americano Nick Okorie.

Além de decidir nos minutos finais, Okorie ainda foi o jogador que mais marcou pontos na partida pelo lado do Leão, com 15. Porém, o armador Kendall Anthony, do Bauru, foi o 'cestinha' da partida com 24 pontos.

Com o triunfo, o Vitória subiu para sexta posição, ultrapassando o Pinheiros, que ainda joga na rodada. Na próxima sexta-feira, 9, o Leão continua no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, onde enfrentará o Franca, equipe que está no G-4 da competição.

O jogo

No duelo de duas que estão na zona de classificação para os playoffs, os dois primeiros quartos da partida foram marcados pelo equilíbrio, que foi traduzido no placar.

No primeiro quarto, o Universo/Vitória venceu Bauru Basket por apenas um ponto: 15 a 14. No segundo, o equilíbrio seguiu. Uma cesta de dois pontos manteve o Leão à frente do Dragão. Com a parcial de 22 a 20, a equipe Rubro-Negra foi para o intervalo vencendo por 37 a 34.

A pausa para o descanso não fez bem ao Leão. O time paulista voltou em um ritmo intenso, conseguiu boa virada (24 a 11) e abriu boa vantagem no terceiro quarto: 58 a 48.

Porém, com uma campanha de 11 triunfos e apenas duas derrotas em 13 partidas jogando em casa, o Leão foi para a cima no último quarto e conseguiu a virada. Com o placar empatado até o final, uma 'enterrada' de Okorie e lances livres de André, o triunfo foi sacramentado, para a festa da torcida em Cajazeiras.

*Sob supervisão da editora Maiara Lopes

adblock ativo