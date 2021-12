Vitória põe fim a sequência negativa e bate o Macaé no basquete

Após perder três jogos consecutivos, o Vitória deu a volta por cima e venceu o Macaé por 67 a 59, em Macaé (RJ), na noite desta terça-feira, 20, em partida válida pelo NBB.

No primeiro quarto, o Vitória foi derrotado pelo Macaé por 20 a 12. No segundo, a equipe baiana superou a da casa por 20 a 16. Houve um empate de 12 a 12 no terceiro quarto. E, no último, o rubro-negro levou a melhor com 24 a 11.

O destaque do rubro-negro baiano foi mais uma vez o americano Dawkins, o cestinha da partida com 17 pontos. Além dele, s Chris Hayes, com dez pontos e oito rebotes, e Keyron, com dez pontos e quatro assistências, também foram bem.

O Vitória volta à quadra na quinta-feira, 22, às 19h10 (horário da Bahia), para enfrentar o Flamengo, líder do NBB, no ginásio do Tijuca Tênis Clube.

