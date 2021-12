Vitória perde para Pinheiros, mas ainda segue no G-12 do NBB

O Vitória não resistiu à pressão do Pinheiros e perdeu por 75 a 60 nesta sexta, 25. Apesar da derrota, os rubro-negros permanecem no G-12, zona de classificação aos playoffs.

Na última rodada da fase classificatória do NBB, a equipe de Régis Marrelli visita o Basquete Cearense, dia 29, às 20h. Um triunfo nesse jogo garante o Vitória na próxima fase. Caso perca, terá de torcer por tropeços do Caxias, que enfrenta o Pinheiros, e da Liga Sorocabana, que duela com Mogi e Paulistano.

adblock ativo