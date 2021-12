Vitória perde para o Vasco, mas avança à semi da Copa do Brasil

Em jogo dramático, o Vitória passou para as semifinais da Copa do Brasil mesmo ao perder para o Vasco por 3 a 1, no estádio de São Januário, na quarta-feira, 5. O Leão chegou ao Rio de Janeiro com a possibilidade de perder por até um gol de diferença, já que ganhou do alvinegro por 2 a 0 em Salvador. No entanto, foi o único gol do Leão fora de casa que desempatou o resultado dos 180 minutos disputados nas quartas de final.

Na semifinal, o time comandado por Ricardo Silva enfrenta o Atlético-GO, que eliminou o Palmeiras na disputa de pênaltis. O primeiro jogo entre as equipes acontece na próxima semana.

Jogo - No primeiro tempo o Vasco não criou muito, apesar de manter a posse de bola. Mas o Leão estava sem organização, dando muitas chances pelas laterais do campo. Aos 11 minutos, Magno abriu o placar ao chutar direto para o gol em jogada pela esquerda. A bola bateu na zaga rubro-negra, enganou Viáfara e foi parar no fundo das redes do colombiano.

Depois do gol, o Vitória tentou se organizar em campo e, aos 20 minutos, em um contra-ataque, Neto Berola foi derrubado na área por Nilton. O árbitro marcou pênalti e expulsou o atleta vascaíno. Viáfara cobrou a penalidade e empatou para o rubro-negro.

O time carioca ainda forçou muitas jogadas de bolas aéreas durante o primeiro tempo, mas a zaga do Leão conseguiu se segurar.

Na etapa complementar, o Vasco começou pressionando mais a defesa rubro-negra. E aos 03 minutos, Phillippe Coutinho fez um ótimo passe para Ramon, que bateu cruzado e venceu Viáfara. A partir daí, o Vasco continuou empenhado em busacar o resultado. Já o Vitória, mesmo com um a mais, não soube aproveitar a vantagem.

Aos 13 minutos, Rafael Cruz acabou recebendo cartão vermelho por uma entrada de carrinho. O Vasco, então, foi para cima. O técnico Ricardo Silva colocou três zagueiros, tirando o atacante Júnior, e ficou na retranca.

A equipe da casa fez mais um depois que Viáfara fez uma falta dentro da área. O atacante Carlos Alberto cobrou de pênalti e marcou. Perto do fim do jogo, aos 43 minutos, Schwenck foi expulso e complicou a situação do Leão.

Os últimos minutos do jogo foram de pressão total do Vasco, que tinha colocado mais um atacante, Dodô. Mesmo assim, o Vitória não deixou que o placar fosse ampliado e seguiu em frente na competição.

