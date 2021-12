Vitória perde para o Vasco e mantém jejum fora de casa

Mesmo com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, o Vitória perdeu para o Vasco por 1 a 0, neste domingo, 8, em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 13ª rodada da Série A.

O meia Carlos Alberto foi expulso no fim da primeira etapa, mas o Leão não conseguiu igualar o placar e segue sem vencer fora de casa pela competição. O único gol da partida foi marcado pelo ex-jogador do rubro-negro, Zé Roberto.

Agora, o Vitória está na 16ª colocação do Brasileirão e precisa se reabilitar diante do Santos para não entrar na zona de rebaixamento. O jogo será no próximo domingo, 15, às 18h30, no Barradão, pela 14ª rodada. Antes, o Leão tem um compromisso pela Copa Sul-Americana com o Palmeiras, nesta quarta-feira, 11, às 21h50, no Barradão.

O jogo - Apesar de muitos erros de passes das duas equipes, o Vasco foi superior no início do jogo e pressionou o Vitória. Aos 06 minutos, Carlos Alberto cobrou falta da entrada da área e, após um leve desvio de Schwenck, a bola explodiu no travessão.

Aos 22 minutos, o Vasco marcou o único gol da partida em uma jogada que foi iniciada por Felipe. Rafael Carioca recebeu passe do meia em boas condições e tocou para Max chutar cruzado. Zé Roberto apareceu livre no meio da zaga e desviou para o gol.

O Vitória melhorou após o gol do Vasco e, aos 26 minutos, Soares cruzou da direita para Schwenck. O atacante desviou de carrinho para o gol, mas a bola foi para fora.

No fim da primeira etapa, Carlos Alberto recebeu dois cartões amarelos por reclamação e foi expulso.

Segundo tempo – Com um jogador a mais, o técnico Ricardo Silva colocou o Vitória no ataque, mas o Leão não criou jogadas de perigo devido ao bom rendimento da defesa vascaína no jogo.

Aos 02 minutos, Egídio tentou com cruzamento na área e Schwenck pulou para cabecear, mas mandou para fora.

O meia Renato entrou no lugar de Elkeson e foi bem acionado durante os 45 minutos finais. Aos 13, ele fez bela jogada pela direita e cruzou com perigo, mas o goleiro Fernando Prass estava no lance e afastou o perigo.

O Vitória continuou tentando, mas os jogadores vascaínos perceberam a postura rubro-negra e se fecharam na defesa para segurar o placar.

No fim do jogo, Wallace e Egídio ainda tentaram com chutes de fora da área, mas não levaram perigo ao gol vascaíno e o jogo terminou mesmo com o triunfo do clube carioca.

Vasco 1 x 0 Vitória



Estádio São Januário, Rio de Janeiro



Vasco: Fernando Prass; Fágner, Dedé, Fernando e Max (Jumar); Nilton, Rafael Carioca, Rômulo, Carlos Alberto e Felipe (Éder Luís); Zé Roberto (Fumagalli). Técnico: Paulo César Gusmão.

Vitória: Lee; Jonas, Wallace, Anderson Martins e Egídio; Vanderson, Ricardo Conceição, Elkeson (Renato) e Bida (Henrique); Soares (Renan Oliveira) e Schwenck. Técnico: Ricardo Silva



Gol: Zé Roberto (22 min do 1º tempo) para o Vasco.

Cartões amarelos: Dedé e Carlos Alberto (Vasco); Lee, Wallace, Egídio, Soares, Schwenck e Henrique (Vitória).

Cartão vermelho: Carlos Alberto (Vasco).



Árbitro: Wallace Nascimento Valente (ES).

Auxiliares: Márcio Eustáquio Sousa Santiago (MG-Fifa) e Guilherme Dias Camilo (MG)

