Vitória perde para o Pinheiros e cai para 6º no NBB

O Vitória perdeu para o Pinheiros por 72 a 67 na noite de sexta-feira, 27, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador, pelo Novo Basquete Brasil (NBB). Com o revés, o time caiu de 3º para 6º na competição. Por outro lado, a equipe paulista entrou no G-4, justamente na 3ª posição, que pertencia ao Rubro-Negro.

O duelo foi equilibrado na maior parte do tempo, mas o time comandado por Régis Marrelli não conseguiu aguentar o ritmo do Paulista, no fim do jogo, e acabou conhecendo a segunda derrota consecutiva no NBB.

Ainda com bom retrospecto, com 9 triunfos e 6 derrotas, o time baiano volta às quadras na quarta-feira, 2 de fevereiro, às 19h (horário da Bahia), contra o Brasília, no Ginásio da ASCEB.

adblock ativo