Vitória perde para o Paulistano e interrompe sequência no NBB

Após dois triunfos seguidos no Novo Basquete Brasil (NBB), o Vitória/Universo interrompeu a sequência positiva no torneio ao cair para o Paulistano/Corpore, no ginásio Antônio Prado Jr., em São Paulo. Na noite desta segunda-feira, 11, a equipe comandada por Régis Marrelli perdeu a reedição da semifinal de 2016/17 por 84 a 66 e acumulou a terceira partida sem vencer longe de Salvador.

Com o resultado, o Leão caiu da 8ª para a 10ª posição na tabela de classificação. Já o Paulistano subiu duas posições e chegou à 7ª colocação. Na próxima quarta, 13, o rubro-negro enfrenta o Campo Mourão, no Paraná, em duelo válido pela 6ª rodada do NBB.

O jogo foi equilibrado durante todo o primeiro tempo e terminou em 37 a 29, com oito pontos de diferença para o time da casa. Mas no segundo tempo, principalmente no último quarto (29 a 17), a equipe paulista deslanchou, abriu vantagem e venceu com folga.

O cestinha da partida foi o armador americano naturalizado peruano Fuller, com 20 pontos, três rebotes e uma assistência. Pelo Leão, André marcou 18 pontos, pegou três rebotes e deu duas assistências, mas não foram suficientes para o triunfo.

adblock ativo