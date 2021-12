Vitória perde para o Palmeiras na estreia do Brasileirão

O Vitória jogou bem, mas perdeu para o Palmeiras por 1 a 0 em sua estréia na Série A do Brasileirão neste sábado, 8, no estádio Palestra Itália. Prejudicado com a expulsão de Wallace, no lance que originou o pênalti palmeirense, o time rubro-negro atuou com homem um a menos durante quase metade do segundo tempo.

Jogo - A partida começou equilibrada e bem disputada no meio de campo. O Vitória dificultava as ações do Palmeiras com uma marcação eficiente na intermediária.

A primeira chance de gol veio com o alviverde paulista, aos 05 minutos, em cabeçada perigosa após cobrança de falta de Vitor na área rubro-negra.

Aos 27, o Palmeiras chegou novamente com perigo em jogada de bola parada. Após cobrança de escanteio de Cleiton Xavier, Léo cabeceou sozinho na pequena área, mas a bola saiu pela linha de fundo.

A melhor chance do Vitória no primeiro tempo veio em cabeçada de Júnior, aos 36 minutos, forçando Marcos a fazer uma grande defesa.

A etapa complementar começou com o time paulista melhor em campo. Aos 11 minutos, o Palmeiras perdeu uma de suas melhores oportunidades. Após passe de Ewerthon pelo lado direito, Robert invadiu a área e, frente a frente com Viáfara, chutou para fora.

O Palmeiras continuou no ataque e, aos 16 minutos, em lance duvidoso, o juiz marcou pênalti de Wallace em Ewerthon. O zagueiro do Vitória foi expulso, deixando a equipe com um a menos em campo. Na cobrança, Robert bateu a meia altura e Viáfara fez grande defesa.

Com um homem a mais, o Palmeiras pressionou e insistia nas jogadas pelo meio. Já o Leão se encolheu em seu campo de defesa.

Mas aos 32 minutos, a equipe alviverde chegou ao gol. Lincoln recebeu passe de Cleiton Xavier, entrou pela esquerda na área e chutou cruzado para decretar o triunfo.

O próximo confronto do Vitória na Série A será contra o Flamengo, no próximo dia 16, às 18h30, no Estádio Manoel Barradas (Barradão).

