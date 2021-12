Vitória perde para o Mogi e dá adeus à sequência de triunfos

Foi em jogo disputado, sofrido e que só foi resolvido no último quarto, no entanto o Vitória conheceu, neste domingo, 20, a primeira derrota em 2017 pelo Novo Basquete Brasil (NBB). Foi diante do Mogi, por 75 a 72, no ginásio Professor Hugo Ramos.

O Leão começou muito mal a partida, terminando o primeiro tempo com 53 a 32, mas a conversa no vestiário parece ter dado um gás a mais no time, que voltou com tudo para a segunda etapa e reagiu. O time até tirou parte da vantagem, mas acabou perdendo a partida por três pontos.

Esta foi a primeira derrota do time em um mês. A última derrota havia sido diante do Flamengo, no dia 22 de dezembro do ano passado, no Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janiero.

Agora, o time comandado por Régis Marrelli foca as atenções no Pinheiros, adversário desta sexta-feira, 27, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras.

Apesar do réves, o Rubro-Negro manteve a 3ª colocação na competição, com 9 triunfo e 5 derrotas.

adblock ativo