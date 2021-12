Vitória perde para o Macaé no NBB

O Vitória/Universo perdeu a chance de dar um importante passo para se classificar nos play-offs da NBB. Na noite desta quarta-feira, 17, a equipe baiana perdeu para o lanterna do campeonato, o Macaé, por 88 a 79, em partida realizada no Rio de Janeiro.

O Macaé teve um aproveitamento de 53,0%, enquanto o Vitória/Univeso teve apenas 40,7%. O cestinha do rubro-nego foi Calvo, com 21 pontos.

O rubro-negro baiano vai continuar no Rio de Janeiro, onde enfrenta o vice-líder Flamengo, no sábado, 20, às 17h30, com transmissão ao vivo da RedeTV!. Em 13º, a equipe baiana ainda tem chances de ir para a próxima fase, dependendo de resultados da Liga Sorocabana.

