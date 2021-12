Vitória perde para o Franca na 'despedida' de Cajazeiras

O Vitória caiu pra o Franca por 92 a 85, na noite desta terça-feira, 13, na última partida da primeira fase no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, pelo Novo Basquete Brasil (NBB). O resultado manteve o Leão na 6ª colocação.

O destaque da partida pelo Rubro-Negro foi o norte-americano Kenny Dawkins, com 20 pontos. Porém, o cestinha da partida foi o ala Léo, do Franca, que anotou 22 pontos.

O Leão só retornará às quadras no próximo dia 25 (domingo), contra o Minas Tênis Clube, em Minas Gerais. O encerramento da fase de classificação será no Rio de Janeiro, contra o Flamengo, no dia 27 (terça).

O jogo

Como as duas únicas derrotas em Cajazeiras foram para o líder Paulistano e o vice-líder Flamengo, o Vitória entrou atento diante do 3º colocado Franca para não correr o mesmo risco. O Leão até que conseguiu fazer um jogo equilibrado contra o time paulista no primeiro quarto. Os dez primeiros minutos terminaram em 32 a 31 para o Franca.

Porém, no segundo quarto, o Rubro-Negro relaxou e o time paulista deslanchou. Contando com boa atuação de Léo, o Franca abriu onze pontos de diferença antes do intervalo: 47 a 38.

O show de Léo continuou no terceiro quarto. Ainda que o Vitória tenha começado bem a disputa, diminuindo a diferença para cinco pontos, o Franca dominou o restante da partida e aumentou a vantagem: 71 a 48.

Em busca de redução de danos, o Leão foi para cima. Mas os incríveis 37 pontos marcados no último período não foram suficientes para evitar a terceira derrota dentro do Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras: 93 a 85.

