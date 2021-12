Vitória perde para o Flu no Maracanã e entra no "Z4"

O Vitória perdeu para o Fluminense por 2 a 1 na quarta-feira, 2, no Maracanã, e entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série A. O Leão saiu atrás, reagiu, mas levou gol no final da partida.

Com o resultado, o time rubro-negro ocupa temporariamente a 18ª posição, com cinco pontos. No próximo sábado, 5, às 18h30, o Vitória recebe o Atlético/PR, no Barradão.

O jogo - O Fluminense melhor no primeiro tempo, aproveitando as falhas de um Vitória recuado. Concentrando suas jogadas pelo lado esquerdo, com o lateral Carlinhos, o tricolor era superior. E foi deste jeito que conseguiu seu primeiro lance de perigo, num cruzamento completado por Rodriguinho para fora.

Ao 15 minutos, o Vitória chegou à área do Flu, mas sem causar aflição no torcedor rival. Nino cruzou bem, mas ninguém alcançou e a bola sobrou para o lateral Mariano, que emendou um contra-ataque. Neste, Rodriguinho tentou a finta, mas se desequilibrou e caiu pedindo pênalti. O árbitro Wilson Luiz Seneme ignorou os gestos do atacante e mandou o jogo seguir, com razão.

Pouco depois, aos 20 minutos, veio o primeiro do Fluminense. Carlinhos avançou nas costas do lateral Nino, ganhou de Lenílson e cruzou para Marquinho. O meia chutou, Vinícius defendeu, mas, no rebote, Fred abriu o placar.

Após o gol, Lenílson fez feio. Viu bola lançada na área e correu atrás. O goleiro Rafael defendeu, mas o meia rubro-negro deixou o pé esquerdo no rosto do camisa 1 tricolor, que ficou no chão. Sangrando, Rafael teve de deixar o campo para a entrada de Fernando Henrique. O jogador do Vitória recebeu o cartão amarelo.

A melhor chance do Vitória no primeiro tempo veio pela direita, com Nino, que cruzou para Egídio. O lateral desviou de cabeça, mas a bola foi por cima do gol. Aos 30 minutos, depois de um rápido contra-ataque, Conca chutou colocado e a bola bateu na trave. A etapa inicial terminou com o Fluminense tendo uma maior posse de bola.

No segundo tempo, o Vitória melhorou após a entrada do estreante Renan Oliveira, no lugar de Lenílson. Aos 15 minutos, Egídio teve chance clara quando Júnior fez um ótimo lançamento, o lateral-esquerdo chutou e o goleiro Fernando Henrique fez excelente defesa.

Dois minutos depois, o rubro-negro chegou perto de marcar novamente, quando Renan Oliveira lançou Nino Paraíba. O lateral entrou na área com boas condições de fazer o gol, mas chutou cruzado e a bola passou ao lado da trave.

O Fluminense também criava chances e Darío Conca fez ótima jogada aos 32 minutos. Após driblar dois jogadores do Vitória na entrada da área, o meia chutou e a bola passou perto do gol de Vinícius.

Aos 39 minutos, quando o jogo parecia definido, o Vitória foi para o ataque, com a entrada de Schwenck no lugar de Evandro, e marcou o gol. Na cobrança de falta de Renan Oliveira, o jogador Jonas cabeceou para o fundo das redes de Fernando Henrique.

Depois do empate, o Fluminense partiu para o ataque e pressionou o Vitória. Aos 42 minutos, Mariano cruzou para Alan, que tinha entrado no lugar de Rodriguinho. O atacante desviou e o goleiro Vinícius fez boa defesa, mas a bola sobrou e Alan ficou livre para definir a partida.







FLUMINENSE X VITÓRIA





Fluminense: Rafael (Fernando Henrique); Mariano, Gum, Leandro Euzébio e Carlinhos; Diogo, Diguinho, Marquinho (Digão) e Darío Conca; Rodriguinho (Alan) e Fred. Técnico: Muricy Ramalho.

Vitória: Vinícius; Nino Paraíba, Wallace, Reniê e Egídio; Vanderson, Neto Coruja (Vilson), Jonas e Lenílson (Renan Oliveira); Evandro (Schwenck) e Júnior. Técnico: Ricardo Silva.

Gols: Fred (Fluminense), aos 20 minutos da primeira etapa. Jonas (Vitória), aos 39, e Alan (Fluminense), aos 42 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos: Gum (Fluminense). Vanderson, Evandro, Jonas e Lenílson (Vitória).

Local: Maracanã, Rio de Janeiro. Horário: 19h30.



Árbitro: Wilson Luiz Seneme (São Paulo).



Assistentes: Van Gasse e Dante Júnior (São Paulo).

