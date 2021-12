Vitória perde para o Flamengo em estréia do Brasileirão Feminino

O Vitória não resistiu ao atual campeão Flamengo e caiu, na tarde de sábado, 11, na estreia do Campeonato Brasileiro Feminino, em partida realizada no Barradão, em Salvador.

A equipe baiana fez um bom primeiro tempo, com destaques para a goleira Yasmin, que realizou três boas defesas, e a atacante Ronaldinha, com boa movimentação no ataque.

Já na segunda etapa o Vitória começou bem com Formiga, aos 14 minutos, fazendo uma bela jogada individual e quase abrindo o placar para o time baiano. Mas depois, foi o clube carioca que dominou o jogo. Diany fez o primeiro do jogo, aos 16 minutos. Depois, aos 25, Bárbara, camisa 10 do time carioca, ampliou o placar. Nos acréscimos, Fernanda sacramentou o jogo.

“O resultado não veio, mas estou orgulhoso das minhas jogadoras. Sei que se empenharam ao máximo. Agora, é analisar nossos erros, aproveitar a semana para realizar bons treinamentos e encarar a Ponte Preta”, comentou o técnico do Vitória, Quinho.

A Leoas voltam a campo no próximo domingo, 19, fora de casa, contra a Ponte Preta.

