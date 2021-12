Vitória perde para o Botafogo-PB na estreia pela Copa do Brasil

Após ser vice-campeão da Copa do Brasil em 2010 ao perder a final para o Santos, o Vitória voltou a campo pela edição de 2011 da competição na noite desta quarta-feira, 16. O Leão foi até João Pessoa enfrentar o Botafogo da Paraíba e foi derrotado pelo placar de 3 a 1 no estádio Almeidão.



Com o resultado, o rubro-negro vê o sonho de evitar a partida de volta na primeira fase ir por água abaixo. Na próxima quarta-feira, 23, Vitória e Botafogo-PB voltam a se enfrentar no Barradão.



O Leão precisa vencer por 2 a 0 para avançar na Copa. Se repetir o placar de 3 a 1, a disputa vai para as cobranças de pênaltis. O vencedor do confronto enfrentará na segunda fase a equipe do Caxias/RS, que venceu o Ceilândia, no Distrito Federal, por 5 a 0.

Botafogo-PB 3 x 1 Vitória



Botafogo-PB: Genivaldo; Parral (Valter), Henrique, Rick Mamboré e Rogerinho; Charles Vagner, Alison, Célio e André (Miltinho); Paulinho Macaíba e Chapinha. Técnico: Paulo Moroni.



Vitória: Viáfara; Romário, Léo Fortunato, Alison e Léo; Uelliton, Bida, Ernani (Edson) e Elkeson; Rildo e Neto Baiano. Técnico: Antônio Lopes.



Local: Estádio Almeidão, em João Pessoa (PB)

Gols: Henrique (aos 3 min do 2º tempo), Chapinha (aos 15 min do 2º tempo) e Paulinho Macaíba (aos 46 min do 2º tempo) para o Botafogo-PB; Viáfara (aos 41 min do 2º tempo), para o Vitória.

Cartões amarelos: Henrique e Manboré (Botafogo-PB); Rildo, Léo e Uelliton (Vitória).

Árbitro: Cláudio Mercante (Asp. Fifa/PE).

Assistentes: José Pedro Silva (PE) e Paulo Steffanello (PE).











