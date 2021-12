Vitória perde para o Bauru em casa no NBB

O Vitória não teve uma boa noite e perdeu a segunda seguida - a primeira em casa - na noite desta quinta-feira, 15, para o Bauru, no Ginásio de Cajazeiras, em Salvador. Os donos da casa foram batidos por 90 a 84. Com o resultado, a equipe rubro-negra caiu para a terceira colocação no NBB.

O Bauru contou com a inspiração de Rafael Hettsheimeir, que marcou 32 pontos na noite, com direito a seis bolas de 3 pontos. O Vitória volta á quadra sábado, 17, às 21h, contra o Franca, novamente no Ginásio de Cajazeiras.

