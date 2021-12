Vitória perde para Goiás e fica mais perto da zona de rebaixamento

Não adiantou o técnico técnico novo. Mesmo com a expectativa de voltar ao rumo de vitórias com a contratação de Antônio Lopes, o Vitória perdeu por 1 a 0 para o Goiás, com gol de falta do meia Bernardo, neste domingo, 10, em partida válida pela 29ª rodada da Série A do Brasileirão, e ficou mais perto da zona de rebaixamento.





Com a derrota, o Vitória agora soma cinco partidas consecutivas sem vencer e quatro sem balançar as redes. O rubro-negro baiano se mantém na 15ª colocação, com 31 pontos. O Leão está apenas dois pontos à frente do Atlético-GO, atual 17º colocado, que chegou aos 29 após vencer o Corinthians por 4 a 2, fora de casa, e um à frente do Avaí, que empatou em 2 a 2 com o Flamengo e segue na 16ª colocação, agora com 30 pontos.

Para a partida seguinte, em casa, contra o Grêmio Prudente, último colocado do campeonato, no próximo domingo, 17, o Vitória não poderá contar com os jogadores Neto Coruja e Tiago Martineli, que receberam o terceiro cartão amarelo contra o Goiás.

O jogo - A partida começou debaixo de um forte sol que castigava o estádio Serra Dourada. Os jogadores sentiram o calor e por isso não imprimiram um ritmo tão intenso na primeira etapa. O Goiás tomou a iniciativa do jogo, atacando tanto pelas laterais quanto pelo meio.

O Vitória foi com a proposta de jogar no contra-ataque, fechando-se bem em seu campo de defesa com uma marcação recuada. O time esmeraldino teve mais chutes a gol mas foi o Vitória quem teve as melhores chances de abir o placar.

Aos 27 minutos, em descida pela esquerda, Ricardo Conceição recebeu passe na pequena área de Elkeson e emendou de canhota, rasteiro. Harlei fez grande defesa e impediu o primeiro gol do Vitória.

Aos 34, Kléber Pereira perdeu ótima chance de gol. Após lançamento na área esmeraldina, a bola sobrou para Kléber na grande área. Mas o atleta, que não esperava o rebote, não conseguiu dominar a bola.

O Goiás teve mais volume de jogo na primeira etapa mas não conseguiu traduzir seu domínio em campo em gols.

A etapa complementar teve início com o Goiás mandando em campo. O time goiano estava em todos os setores, atacando pelos flancos, pelo meio e cruzando bolas na área rubro-negra. Apesar da maior posse de bola, não conseguia criar chances efetivas de gol devido à eficiente marcação baiana, que anulava as investidas adversárias.



Aos 20 minutos, o Leão teve outra boa chance de fazer o gol. Tiago Himberto carregou a bola pelo meio e chutou de canhota. A bola desviou em Valmir Lucas e bateu no travessão de Harlei.



Nova chance desperdiçada pelo time baiano veio aos 30 minutos. Em contra-ataque rápido, Ricardo Conceição ficou frente a frente com Harlei, mas finalizou mal, em cima do goleiro esmeraldino.



O Goiás não perdoou a displicência rubro-negra e chegou ao gol no minuto seguinte. Aos 31, Bernardo cobrou falta da entrada da área com perfeição, por cima da barreira, no canto direito de Lee, sem chances de defesa. Goiás 1 a 0.



Atrás no placar, o Leão teve de abrir sua defesa para tentar o empate. Abandonou o contra-ataque e passou a atacar de forma mais consistente, mas sem criatividade. O Goiás não se intimidou e continuou a pressionar a equipe baiana, chegando com perigo aos 47, em cabeçada de Otacílio Neto.



Nem mesmo os cinco minutos de acréscimo foram suficientes para o Vitória chegar ao empate, amargando sua quinta derrota consecutiva na Série A.

Goiás 1 x 0 Vitória



Goiás - Harlei, Douglas, Valmir Lucas, Ernando e Jadilson (Bernardo); Amaral, Wellington Monteiro, Carlos Alberto (Otacílio Neto) e Wellington Sacci; Jones (Wendel) e Everton Santos. Técnico: Jorginho.



Vitória - Lee; Gabriel Paulista, Thiago Martinelli, Anderson Martins e Egídio (Henrique); Ricardo Conceição, Neto Coruja (César Santiago), Elkeson e Bida; Ramon (Thiago Humberto) e Kléber Pereira. Técnico: Antonio Lopes.



Gol - Bernardo, aos 32 minutos do segundo tempo.



Cartões amarelos - Carlos Alberto, César Santiago, Everton Santos e Bernardo (Goiás); Thiago Martinelli, Neto Coruja e Anderson Martins (Vitória).



Árbitro - Paulo César de Oliveira (Fifa-SP).



Renda - R$ 33.065,00.



Público - 1.806 pagantes.



Local - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).

