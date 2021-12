Vitória perde para Atlético-GO e decide vaga em casa

O Vitória tentou, mas não conseguiu voltar para Salvador com vantagem. Na quarta-feira, 12, o Leão perdeu para o Atlético-GO por 1 a 0, no primeiro jogo das semifinas da Copa do Brasil. O único gol da partida foi marcado por Rodrigo Tiuí.

Com o resultado, o Leão precisa vencer a partida de volta, na próxima quarta, 19, em Salvador, por dois gols de diferença para garantir a classificação na final da competição.

Jogo - O Leão começou o primeiro tempo com mais volume de jogo e dando poucas chances para o Atlético-GO, que só chegou ao ataque pelas laterais do campo.

O time criou oportunidades com Neto Berola, Bida e Elkeson, que logo no primeiro minuto deu muito trabalho ao goleiro Márcio. No entanto, o rubro-negro baiano não utilizou bem suas laterais, onde jogaram o estreante Maurim, na esquerda, o volante Neto Coruja, improvisado na direita.

Na frente, o atacante Júnior, apesar da vontade em campo, não conseguiu acabar com o jejum de gols que já dura quatro jogos. Já Viáfara teve uma boa atuação e fez pelo menos três grandes defesas. No fim do primeiro tempo, Neto Berola perdeu uma das melhores chances do Vitória ao chutar em cima da zaga do Atlético dentro da área.

Na etapa complementar, o Dragão voltou melhor e mais ofensivo. Logo aos 02 minutos, Ramalho chutou com perigo, mas Viáfara defendeu com tranquilidade. Em seguida, aos 9 minutos, Rodrigo Tiuí abriu o placar para o Atlético-GO. O atacante aproveitou falha da zaga do Leão e empurrou pra o fundo das redes.

Mesmo sendo pressionado, o Vitória não cedeu às investidas dos donos da casa e segurou o placar. Aos 43 minutos do segundo tempo, Elias, seis minutos depois de entrar na partida, foi expulso após derrubar Elkeson. O Leão partiu para cima, mas não conseguiu arrancar o empate.

