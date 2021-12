Vitória perde na estreia do NBB, mas deixa uma boa impressão

O triunfo na estreia não veio, mas nenhum dos 1.520 torcedores que lotaram na noite desta quarta-feira, 4, o Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras deixou o local desapontado. Em seu primeiro jogo no NBB (Novo Basquete Brasil), a elite do basquete nacional, o Universo/Vitória se ressentiu da falta de entrosamento de sua equipe e foi derrotado pelo São José, atual campeão paulista, por 68 x 60.

"Hoje, não importa se perdemos, mas que fizemos uma bela festa aqui e nosso time jogou com muita vontade, como gostamos de ver o Vitória jogar. Sexta-feira estarei aqui de novo. Foi muito bom ver a vibração do público aqui no ginásio", disse o torcedor Álvaro Coelho, de 45 anos, morador de Cajazeiras e que assistiu pela primeira vez em sua vida a uma partida de basquete in loco.

O Leão já volta à quadra na sexta, 6, para seu 2º desafio no torneio. Novamente às 20h (da Bahia) e no Ginásio de Cajazeiras, a equipe recebe os paulistas do Mogi. Assim como na estreia, o ingresso será a doação de 1 kg de alimento não-perecível. A partir do 3º duelo em casa, contudo, os bilhetes passarão a custar R$ 10, com acesso livre para os associados do Vitória.

<GALERIA ID=20369/>

O jogo

Como teve apenas duas semanas para treinar seu time, o técnico Régis Marreli apostou em um jogo mais cadenciado para tentar conquistar o primeiro triunfo com o Vitória. A estratégia era 'queimar' os 24 segundos de posse de bola, definindo os lances sempre no limite do cronômetro, evitando os mortais contra-ataques do São José. Assim, logo no início, houve mesmo equilíbrio nas ações, sobretudo aproveitando os 2,13 m do pivô Renan e a velocidade do armador Jason Smith.

Mas assim que os titulares começaram a cansar, o banco mais forte do adversário fez a diferença, e Leão sentiu muita falta de seus dois atletas estrangeiros não regularizados por falta do visto de trabalho: o armador americano Thad Mensah e o ala-pivô espanhol Alvaro Masa (ambos devem estar em quadra nesta quarta).

Em quadra, o Vitória tinha muita dificuldade em finalizar as jogadas de maneira limpa, com pouca marcação. Isso quando não deixava o relógio 'estourar', sem arremessar ao fim dos 24 segundos de posse. Ao fim do 1º tempo, o baixo placar de 33 a 24 para o São José refletia sua superioridade e o claro melhor entrosamento de seus atletas.

No 2º tempo, o Vitória tentou acelerar o jogo, mas sem muito sucesso na busca de tirar os 9 pontos de diferença da etapa inicial. Sofreu muito com as bolas de três do ala Pedro, que acertou 5 em 7 tentativas (71,4%) e foi o cestinha da partida, com 25 pontos.

Pelo Leão, o destaque, com 18 pontos, foi o americano Jason Smith, que deixou a quadra 2 minutos antes do fim ao cometer sua 5ª falta pessoal, mas que foi ovacionado pela torcida rubro-negra. Outro que foi celebrado em Cajazeiras foi o baiano Tiago, que saiu do banco e terminou o jogo com 3º cestinha do Leão (6 pontos e 50% de aproveitamento), além de três assistências.

No fim, prevaleceu o jogo mais consistente dos paulistas, mas ficou claro que o Vitória tem reais condições de buscar uma vaga nos playoffs do torneio, conseguindo uma das 12 vagas na disputa entre 15 clubes.

adblock ativo