Vitória perde, mas segue bem no NBB

O Universo/Vitória fez nesta terça-feira, 22, sua última partida de 2015 pela NBB. Mesmo com o apoio de 889 torcedores no Ginásio de Cajazeiras, o Leão não conseguiu superar a boa equipe do Pinheiros e foi derrotado por 98 x 78.

Com os outros resultados da rodada, o Rubro-Negro fecha o ano na 11ª colocação na tabela, com 5 triunfos e 8 derrotas, dentro da zona de classificação para os Playoffs. O próximo compromisso da equipe será apenas em 8 de janeiro, novamente em casa, contra o Basquete Cearense.

