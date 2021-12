Vitória perde, mas garante o tetra do Baiano

O Vitória se valeu da vantagem de ter a melhor campanha e fez o suficiente para garantir o tetracampeonato baiano. Na tarde deste domingo, chegou até a abrir o placar, num golaço de Elkeson aos 20 minutos de jogo, mas acabou sofrendo a virada no segundo tempo, gols de Rodrigo Gral no início e Lima nos acréscimos, e perdeu a final contra o Bahia por 2 a 1. Nada que impedisse a conquista do 26º título estadual da história do clube e a festa da torcida rubro-negra no Barradão.











Mesmo com o gol, o

Bahia continuou pressionando o Vitória, que chegava menos, mas com mais

qualidade do que o rival tricolor. Aos 28 minutos, em jogada parecida

com o gol da partida anterior em Pituaçu, Júnior dominou na frente de

Alison e girou para o gol, acertando a rede pelo lado de fora.





A partir dos 30 minutos, o jogo teve seu ritmo diminuído, com poucas chances para ambos os lados. Mas, já nos acréscimos da primeira etapa, o Bahia perdeu a sua melhor chance até então, com Rodrigo Gral. Com o time todo no ataque, o goleiro Fernando chutou para frente. O zagueiro Nen desviou de cabeça, sobrando para o atacante. Sozinho, dentro da área, o artilheiro do Bahia tentou tocar para Mendes, mas o zagueiro Wallace conseguiu cortar, já na pequena área, evitando o que seria o primeiro gol do tricolor baiano.



Gols tricolores, comemoração rubro-negra - Precisando marcar três gols no segundo tempo, o Bahia veio para o tudo ou nada na etapa final. E, logo aos dois minutos, a torcida tricolor renovou suas esperanças. Após cobrança de falta de Rogerinho, o zagueiro Nen tocou de cabeça, e, no rebote de Viáfara, Rodrigo Gral empurrou para as redes do goleiro rubro-negro.



Dois gols separavam o Bahia do título, e o Vitória ainda poderia sofrer mais um que, ainda assim, sairia como campeão. A situação ficou mais difícil para o time rubro-negro quando, aos 28 minutos, o volante Vanderson foi expulso por falta violenta.



Com um a mais, o Bahia partiu ainda mais para cima, tirando o volante Leandro e o zagueiro Nen para a entrada dos atacantes Edílson e Lima. As substituições só surtiram efeito quando era tarde demais para o Tricolor. Já nos acréscimos, a zaga rubro-negra saiu para deixar o ataque tricolor em impedimento, mas Rodrigo Gral partiu de trás, dominou no peito e chutou forte. Viáfara defendeu à queima-roupa, mas, no rebote, Lima completou, deixando o Bahia por apenas um gol para chegar ao título.



Apesar da tensão nos últimos minutos, o Bahia não conseguiu assustar após virar o placar. E o apito final deu início à festa rubro-negra pelo tetracampeonato estadual, sem hora para acabar.



VITÓRIA 1 X 2 BAHIA



Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador (BA)

Público total: 23.237 pagantes

Renda: R$ 532.580,00



Árbitro: Héber Roberto Lopes (PR-FIFA).

Assistentes: Emerson Augusto Carvalho (SP-FIFA) e Erich Bartolomeu Bandeira (PE-FIFA).



Cartões amarelos: Vanderson, Uelliton, Nino Paraíba (Vitória); Mendes, Nen, Leandro, Marcone, Ananias, Ávine (Bahia)

Cartão vermelho: Vanderson (Vitória).

Gols: Elkeson (Vitória), aos 20 minutos do primeiro tempo; Rodrigo Gral (Bahia), aos dois, e Lima (Bahia), aos 46, da etapa complementar.



Vitória: Viáfara, Nino Paraíba, Wallace, Reniê e Egídio; Vanderson, Uelliton, Bida e Ramon(Renato); Elkeson(Neto Corjua) e Júnior(Vilson).Técnico: Ricardo Silva.



Bahia: Fernando, Apodi(Carlos Alberto), Nen(Lima), Alison e Ávine; Leandro(Edilson), Marcone, Rogerinho e Ananias; Rodrigo Gral e Mendes.Técnico: Renato Gaúcho.

