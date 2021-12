Vitória perde invencibilidade no NBB ao ser derrotado pelo Campo Mourão

O Vitória encerrou os cinco jogos de invencibilidade no NBB e perdeu para o Campo Mourão por 70 a 64, na noite desta quarta-feira, 30, no Ginásio de Esportes Belin Carolo, em Campo Mourão, no Paraná.

A equipe baiana ganhou o primeiro quarto por 21 a 13, mas caiu de produção no segundo e perdeu por 22 a 10. No terceiro, jogou melhor e superou o time da casa por 19 a 13, mas voltou a fazer uma partida irregular no quarto, quando perdeu por 22 a 14. Hayes foi o destaque do Vitória, com 21 pontos e 6 assistências.

O rubro-negro baiano, que era líder ao lado do Flamengo até esta derrota, volta a quadra apenas quinta-feira, 15, quando enfrenta o Bauru, às 20h (horário da Bahia), no Ginásio de Cajazeiras, em Salvador.

