Vitória perde fora de casa, mas vai aos playoffs do NBB

O Vitória teve um dia histórico ao se classificar, logo em sua primeira participação, para os playoffs do NBB, mesmo perdendo para o Solar Cearense na noite desta terça-feira, 29, por 90 a 65, no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza (CE).

O rubro-negro baiano se beneficiou das derrotas da Liga Sorocabana e do São José. O Vitória avançou aos playoffs na 12ª colocação, com oito triunfos e 20 derrotas (28,6% de aproveitamento e 36 pontos).

O Vitória vai enfrentar o Mogi das Cruzes nas oitavas-de-final. A primeira partida será segunda-feira, 4, às 21h, com transmissão do SporTV. Se passar para as quartas, já tem como adversário o Solar Cearense novamente.

adblock ativo