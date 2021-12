Vitória perde feio para o Guaros de Lara e se despede do Sul-Americano

Definitivamente nesta quinta-feira, 19, não foi um bom dia para o Vitória. Após perder para o Atlético-PR no futebol, o time também enfileirou mais uma derrota no Sul-Americano de Basquete, desta vez contra o Guaros de Lara, por 89 a 62, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, pela 3ª rodada do Grupo C.

Com o resultado, o time terminou em 3º e foi eliminado da competição internacional, com apenas uma vitória em três partidas disputadas.

Irreconhecível, a equipe de Régis Marrelli foi presa fácil contra o favorito time venezuelano. Apático, o Leão começou o jogo perdendo por 9 a 0. Com muitos erros, aos poucos a vantagem dos venezuelanos disparou. Mas o começo ruim era só uma pequena amostra do que viria nos quartos seguintes.

O estopim da queda rubro-negra em quadra veio depois do intervalo, quando o time rival abriu 20 pontos de vantagem – a equipe baiana ficou pelo menos sete minutos da 3ª parte do jogo tendo feito apenas dois pontos.

Visivelmente abatidos, os atletas não tinham a força necessária para reverter o placar. No último quarto, com o jogo já definido, o armador americano Nate Robinson deu seu show particular com bolas de três pontos e jogadas de efeito – o jogador já atuou em equipes da NBA, como Chicago Bulls e Golden State Warriors.

Os próximos passos

O Vitória não vai ter tempo para lamentar a eliminação, já que nos dias 25 a 31 de outubro participa da Copa Avianca, torneio preparatório para o NBB, em Belo Horizonte.

Depois, o Leão tem pela frente a liga nacional, que começa no dia 4 de novembro. O time estreia no dia 7, uma terça, contra a Liga Sorocabana.



