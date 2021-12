Vitória perde em casa para Franca no NBB

A equipe de basquete do Vitória se despediu da torcida com uma derrota na noite desta sexta-feira, 11. Em jogo realizado no Ginásio Cajazeiras, a equipe rubro-negra perdeu para o Franca por 78 a 72, em partida válida pelo NBB.

Nezinho, do Franca, foi decisivo na partida, sendo cestinha com 16 pontos marcados, seis deles nos minutos finais da partida.

O resultado deixou a equipe em 14º no campeonato, mas ainda com chances de se classifficar para as oitavas de final, apesar do time ter três partidas difíceis e fora de casa nas últimas rodadas: contra o Caxias do Sul, dia 23, Pinheiros, 25, e Basquete Cearense, dia 29.

