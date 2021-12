Vitória perde e precisa vencer por três gols de diferença em Salvador

O Vitória saiu em desvantagem na decisão da Copa do Brasil, na quarta-feira, 28. Sem conseguir levar perigo ao goleiro Rafael, o rubro-negro se valeu da soberba do Santos, que perdeu inúmeros gols, e ainda cultiva chances de ser campeão, na próxima quarta, 4, no Barradão. O desafio, entretanto, será difícil: o Leão sai de Santos com uma derrota por 2 a 0.

Para levar o título, o time baiano precisa vencer por três gols de diferença em casa. Ganhando por 2 a 0, o jogo vai para os pênaltis. Se o Santos marcar um gol, sai do Barradão com o título mesmo perdendo por dois gols de desvantagem.

Dominando a partida desde o início, o Santos chegou ao gol aos 14 do primeiro tempo, com o peito de Neymar. Depois de o próprio garoto perder um pênalti usando a cavadinha, o meia Marquinhos salvou o time paulista das vaias da torcida ao marcar de falta.

O jogo – O Vitória recebeu um duro golpe ainda aos 6 minutos, quando Schwenck interrompeu um possível contra-ataque do Santos com falta. O artilheiro do Leão no Campeonato Brasileiro foi advertido com o cartão amarelo e ficará de fora do jogo decisivo, no Barradão.

Nervoso, o rubro-negro tinha dificuldades para segurar o envolvente ataque santista. Após troca rápida de passes, Neymar entraria na área, não fosse o carrinho de Anderson Martins. Na cobrança, Ganso colocou na trave.

Era o prenúncio do que os meninos aprontariam minutos depois.

Aos 14 minutos, em contra-ataque, Pará avançou com liberdade nas costas de Egídio e mandou para a área. Aproveitando mais um vacilo da zaga, Neymar apareceu sozinho e só tocou de peito para as redes. Foi o 29ª gol da joia alvinegra na temporada.

O técnico Ricardo Silva foi forçado a fazer sua primeira substituição ainda no início do jogo, após Rafael Cruz sofrer torção muito feia no tornozelo esquerdo. Em seu lugar, entrou Bida. Para ocupar a lateral-direita, Ricardo Silva deslocou Neto Coruja.

Somente aos 21 minutos, com Vanderson, o Vitória deu único chute — fraco e sem direção — na primeira etapa.

O Santos teve inúmeras chances de ampliar o placar, mas esbarrou na arrogância de seus atacantes, que insistiram em jogadas de efeito em vez de priorizar a objetividade. Em um dos lances, André recebeu sozinho e bateu pro gol sem olhar.

O segundo tempo começou no mesmo ritmo: o Santos incisivo, mas pouco objetivo. Aos 5 minutos, Wesley, em cruzamento da direita, deixou Robinho em condições de marcar. O mais veterano do quarteto de ataque santista, porém, mandou para fora.

Dois minutos depois, o mesmo Robinho chutou de longe e Lee não segurou. No rebote, André bateu rasteiro e Ganso, sozinho em frente à linha do gol, não conseguiu tocar a bola.

O Vitória ganhou algum espaço no meio-campo santista e, em bola parada, conseguiu lançar algumas bolas à área, sem êxito.

Depois de falhar em inúmeros lances circenses, Neymar conseguiu sua única jogada relevante na partida. Com várias fintas, o garoto envolveu Wallace, que, perdido, o derrubou dentro da área, cometendo pênalti. A soberba continuou, entretanto, e o goleiro Lee brilhou. Sabendo que o santista poderia tentar algo inusitado na cobrança, o jovem rubro-negro simplesmente esperou no meio do gol. Não deu outra: Neymar tentou uma cavadinha e Lee, parado, defendeu.

Seis minutos depois, quando a torcida local chamava o treinador Dorival Júnior de burro por trocar Ganso — que fazia excelente partida — por Marquinhos, o suplente alegrou os alvinegros. Em cobrança perfeita de falta, Marquinhos venceu o camisa 1 do Vitória e deu uma vantagem mais confortável para o time da Vila.

Santos 2 x 0 Vitória

Data: 28/07/2010

Horário: 21h50

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Santos: Rafael, Pará, Bruno Aguiar, Durval e Alex Sandro; Arouca, Wesley e Paulo Henrique Ganso (Marquinhos); Robinho (Zé Eduardo), André (Marcel) e Neymar. Técnico: Dorival Júnior.

Vitória: Lee, Rafael Cruz (Bida), Wallace, Anderson Martins e Egídio; Vanderson, Neto Coruja, Fernando (Gabriel) e Ramon (Renato); Elkeson e Schwenck. Técnico: Ricardo Silva.

Cartões amarelos: Anderson Martins, Ramon, Schwenck e Vanderson (Vitória); Durval e Pará (Santos).

Gols: Neymar, aos 14 minutos do 1º tempo; Marquinhos, aos 38 minutos do 2º tempo.

Árbitro: Leonardo Gaciba (RS).

Auxiliares: Altemir Hausmann (RS) e Roberto Braatz (PR).

Público: 14.060

Renda: R$ 1.151.380,00

