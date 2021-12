Vitória perde e fica em 3º no Grupo C da Liga Sul-Americana

Após estrear com triunfo na terça, o Vitória/Universo conheceu nesta quarta-feira, 18, em Cajazeiras, sua primeira derrota na Liga Sul-Americana de basquete. Diante do Estudiantes (ARG), perdeu por 79 a 73 e caiu para a terceira posição no Grupo C.

A liderança é do Guaros de Lara (VEN) que chegou nesta quarta ao seu segundo triunfo: 81 a 69 sobre o Malvín (URU). O vice-líder é o Estudiantes, com um triunfo e uma derrota assim como o Leão, mas com melhor saldo de pontos. Na partida desta quarta, pesou o desempenho dos argentinos no quarto final, no qual o Rubro-Negra deixou o rival se distanciar.

Nesta quinta, 19, o Vitória finaliza sua participação na primeira fase, toda disputada em Cajazeiras, às 20h, contra o Guaros. Classificam-se os dois primeiros colocados da chave. O terceiro também tem chance, pelo índice técnico.

