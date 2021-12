Vitória perde a segunda consecutiva no NBB

Com atuação de gala do ala Alex, o Bauru Basket bateu o Vitória/Universo por 77 a 66, na noite desta segunda-feira, 8, no Novo Basquete Brasil (NBB). A segunda derrota seguida do Leão, deixou a equipe na 9ª colocação, mas ainda dentro da zona de classificação para os playoffs.

Jogando no ginásio 'Panela de Pressão', os atuais campeões do NBB não tiveram dificuldades e venceram o primeiro tempo por 42 a 28. Na segunda etapa, apesar da melhora da equipe do Leão, o time paulista manteve o controle do jogo e venceu a partida.

O destaque do Rubro-Negro na partida foi o norte-americano Nick Okorie, que anotou 17 pontos. Ele só não teve mais pontos que Alex. O ala da seleção brasileira marcou 19 pontos, pegou 8 rebotes e deu 5 assistências, comandando o triunfo da equipe do interior do estado de São Paulo.

O Vitória retorna às quadras no próximo domingo, 14, contra o Minas Tênis Clube, em partida realizada no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador.

​*Sob supervisão do editor Nelson Luis

