Vitória pega Ribeira do Pombal pelas quartas do Baiano feminino

O Vitória vai enfrentar, neste sábado, 17, às 10h30 (horário da Bahia), o Ribeira do Pombal, pelas quartas de final do Campeonato Baiano de futebol feminino, que será apenas em jogo de ida. Toda a rodada será realizada no sábado, mas apenas o Leão entra em campo pela manhã.

À tarde, às 15h, o São Francisco recebe Terra Nova no estádio Junquera Ayres. Assim como Lusaca x Ilhéus, que se enfrentam no Armando Oliveira, em Camaçari, e Juventude x Flamengo de Feira, no Edvaldo Flores, em Vitória da Conquista.

