Vitória pega o Pinheiros em Cajazeiras pelo NBB

O Vitória volta a jogar no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador, onde vai enfrentar o Pinheiros, nesta sexta-feira, 27, a partir das 20h, para se manter no G-4 do Novo Basquete Brasil (NBB), organizado pela Liga Nacional de Basquete (LBN).

Para acesso à arquibancada, a torcida baiana deverá trocar 1 kg de alimento pelo tíquete, podendo fazer isso até momentos antes da partida.

A partida também será a chance de se recuperar da derrota no último domingo, quando o time baiano visitou o Mogi das Cruzes, de São Paulo.

Comandada pelo técnico Régis Marrelli, a equipe rubro-negra ocupa a terceira colocação na tabela do NBB e soma nove vitórias em 14 jogos, com aproveitamento de 64,3%. A liderança é do Flamengo, com 75% de aproveitamento, seguido pelo Brasília, com 73%.

adblock ativo