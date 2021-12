Vitória pega o Macaé em busca de reabilitação no NBB

Após terceira derrota seguida no Novo Basquete Brasil (NBB), desta vez diante do Franca, no último sábado, 17, no ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador, o Leão tentará se recuperar contra o Macaé, fora de casa, nesta terça, 20, no Rio de Janeiro.

O que conta a favor do time de Régis Marrelli é a campanha ruim do time carioca, que venceu apenas uma partida no torneio e ocupa a penúltima colocação no NBB (14º).

Com as três derrotas consecutivas do Rubro-Negro, o time despencou na tabela da competição, de 3º para 5º, mas ainda está com campanha positiva: 5 vitórias e 3 derrotas.

