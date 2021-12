Vitória pega Mogi e busca manter invencibilidade no NBB

O Vitória não perde pelo Novo Basquete Brasil (NBB) desde o dia 22 de dezembro, quando foi derrotado pelo Flamengo por 98 a 87, no Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro. Desde então, foram três jogos e três triunfos para o Leão. Neste domingo, 22, um mês depois da última derrota, o Leão vai pegar o Mogi e busca manter a invencibilidade.

A sequência de resultados positivos começou diante do Basquete Cearense, jogo que o time venceu por 82 a 77, no último dia 7, em Fortaleza, no Ceará.

Quatro dias depois, na quarta passada, dia 11, o time comandado por Régis Marrelli voltou a vencer, desta vez jogando no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador, diante da Liga Sorocabana, por 74 a 69.

Na última sexta, 13, também em casa, foi a vez do Paulistano. Contando com o apoio da torcida, o Rubro-Negro venceu a partida por 85 a 73, com direito a atuação de gale do armador americano Dawkins, que marcou 26 pontos.

Os bons resultados levaram o time baiano à terceira posição na tabela. A campanha do time é 9 triunfos e 4 derrotas, atrás apenas de Flamengo e Brasília, líder e vice, respectivamente.

