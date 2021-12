Vitória passa fácil pelo Basquete Cearense e ganha a terceira seguida no NBB

Com 100% de aproveitamento no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador, o Vitória/Universo bateu com facilidade, na noite desta quarta-feira, 27, o Basquete Cearense por 89 a 68, pelo Novo Basquete Brasil (NBB). É o terceiro triunfo consecutivo da equipe do Leão na competição, sendo o quinto em casa.

A sequência deu ao Rubro-Negro a 7ª posição e consolidou a equipe na zona de classificação para as fases finais do NBB. A competição entra em recesso de fim de ano e o Rubro-Negro só retorna às quadras no dia 6 de janeiro, contra o Franca, em São Paulo.

Apesar dos 19 pontos do armador norte-americano Kenny Dawkins, o destaque da partida foi ala-pivô Renato, que marcou 16 pontos e ainda pegou 11 rebotes. Pelo time cearense, o pivô Bruno Fiorotto chamou atenção com 17 pontos, 12 rebotes e três assistências.

O jogo

Diferente da última partida contra o Caxias do Sul, quando venceu por um ponto de diferença, o Vitória/Universo não teve muitas dificuldades e manteve uma boa margem de pontos em relação ao adversário durante todo o jogo.

No primeiro tempo da partida, o Rubro-Negro passeou e conquistou uma diferença de 15 pontos. No retorno para o segundo tempo, o Basquete Cearense melhorou e equilibrou o jogo, mas não foi o suficiente para tirar o triunfo da equipe baiana, que alcançou a diferença de 31 pontos ao final da partida.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

