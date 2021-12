Vitória parte para o tudo ou nada no jogo nº 4 contra o Mogi

A única alternativa para o Vitória/Universo continuar vivo nas quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB), é obtendo um triunfo no jogo 4 dos playoffs. Pressionado pelo resultado, o time baiano convoca novamente a sua torcida para encher o ginásio poliesportivo de Cajazeiras, nesta terça-feira, 2, às 21h30, contra o Mogi das Cruzes.

Vencendo, forçará um quinto e último jogo. Perdendo, os paulistas fecham a série melhor de cinco por 3 a 1, eliminam o rubro-negro e garantem participação na próxima fase. Sem outra alternativa senão empatar a série, o Vitória treinou ontem à tarde e depois concentrou-se no hotel São Salvador, no Stiep.

Mais uma vez, a partida será de portões abertos. A assessoria de imprensa do clube disse esperar casa cheia apesar do horário tardio de jogo. No time, à exceção do pivô Braga, que trata de lesão muscular, todos estão bem fisicamente.

Ainda segundo a assessoria de imprensa do clube, o Vitória vai para "uma missão de recuperação que vem deixando seus jogadores ansiosos e pressionados, mas confiantes em poderem dar o melhor de si em quadra".

Mogi confiante

O clima no elenco do Mogi é de confiança em um bom resultado para encaminhar a classificação. No site do clube paulista, a manchete principal foi postada com o título "Só falta uma!", referindo-se à possibilidade de encerrar a série vencendo outra vez em Salvador, onde o Mogi chegou ontem.

Falando em nome da equipe, o ala Jimmy Dreher ensinou o caminho para a classificação. "A gente sabe que essa série será decidida nos detalhes e o time que mais intenso estiver nos 40 minutos sairá com a vitória. Todo mundo precisa fechar, ajudar e dominar os rebotes. Não podemos dar a segunda chance para eles", argumentou o ala.

