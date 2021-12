Vitória não terá Juninho no domingo; Guto faz mistério no Bahia

Na antevéspera do clássico deste domingo, 18, no Barradão, os elencos de Vitória e Bahia fizeram nesta sexta-feira, 16, treinos voltados para o jogo.

Do lado rubro-negro, o dia foi de atividade regenerativa para quem atuou no triunfo sobre o Corumbaense pela Copa do Brasil.

A má notícia foi a confirmação da ausência no Ba-Vi do lateral Juninho, com uma lesão são muscular na coxa esquerda sofrida no dia 10, na partida contra o ABC.

Reforços, o volante Rodrigo Andrade e o meia Guilherme Costa foram regularizados e estão à disposição do técnico Vagner Mancini.

Treino fechado

Já o Bahia realizou, pelo segundo dia seguido, um treino fechado para a imprensa. Na coletiva, o técnico Guto Ferreira fez mistério e não quis revelar a equipe que começa o clássico.

“Vamos deixar para revelar momentos antes do clássico. Até porque temos a volta do Régis, outras opções também. Opções de mudanças no sistema, mudança de jogadores. Vamos ver o que irá acontecer. Mais importante do que quem vai estar em campo é que o Bahia faça uma grande partida”, declarou Guto.

Na manhã deste sábado, as duas equipes fazem os últimos treinos antes do Ba-Vi e divulgam a lista de relacionados para o jogo.

