Vitória muda esquema para enfrentar o Corinthians Alagoano

Assim como água e vinho, o esquema atual do Vitória não se mistura com a necessidade de vencer o Corinthians de Alagoas com dois ou mais gols de diferença. Sem uma segunda peça fundamental no meio de ligação, o técnico Ricardo Silva optou em povoar o setor com três volantes, o que deixa o time seguro atrás, mas sem objetividade na frente. E a tarefa principal do clube é justamente fazer gol nesta quarta-feira, 10, na reabertura do estádio Barradão.

Antes do duelo contra o Camaçari, o triangulo de meias defensivos era formado por Vanderson, Uelliton e Bida. Entretanto, o comandante já adiantou que a última opção citada vai ficar de fora e nem foi relacionado para o duelo. O problema agora é quem vai substituir Bida. Existe a possibilidade de mais um volante entrar, como ocorreu diante do Camaçari. O jovem Neto Coruja é a opção.

Mas, no caso do Leão, a defesa não será o melhor ataque. O Corinthians vai chegar no Barradão fechado e marcando Ramon, a única peça de criação do elenco atual. Caso Ricardo queira ser mais ousado, Elkeson, que teve uma boa atuação na última rodada do Baianão, será uma boa companhia do veterano. Um elemento surpresa também pode ajudar. O recém contratado meia Renato está relacionado e pode entrar. Egídio está recuperado e pode reaparecer na ala esquerda.

O ataque também precisa de ajuste. Somados, Schwenck e Adailton fizeram 5 gols – 2 para o atleta de nome difícil e 3 para o ex-jogador do Fortaleza. Só o reserva Júnior já tem 4 gols e faz por merecer uma chance. A tarefa será difícil. Sob pressão da torcida e retranca adversária, o Vitória precisa fazer, pelo menos, 2 a 0. Caso leve um gol, precisa balançar a rede quatro vezes. O mesmo placar de 3 a 1 leva a decisão para os pênaltis, como ocorreu na primeira fase da Copa do Brasil de 2009, contra o ASA de Arapiraca.

Leia reportagem completa na edição impressa do Jornal A Tarde desta terça-feira, 9, ou, se você é assinante, acesse aqui a versão digital.

adblock ativo