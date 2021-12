Após o cancelamento da contratação do técnico Paulo César Carpegiani, o Diretor de Futebol do Vitória, Raimundo Queiroz, confirmou durante os treinamentos desta segunda-feira, 30, que o interino Ricardo Silva ficará no cargo até o final do Campeonato Baiano.

Segundo Queiroz, além de ser mantido para a disputa dos dois jogos decisivos do Estadual, o interino rubro-negro também comandará a equipe nas duas partidas contra o Botafogo, pela Copa do Brasil.

"Acho muito difícil qualquer troca até o final do estadual e os dois jogos da Copa do Brasil. Eu não sou a palavra final do clube, mas vejo dificuldades e transtornos para qualquer mudança com jogos as quartas e aos domingos. A minha intenção é a de manter os trabalhos como estão até o final desses quatro jogos", disse o dirigente do Leão.

Apesar de ter confirmado a permanência momentânea de Ricardo Silva no comando técnico, Raimundo Queiroz admite que o clube manterá a procura por um novo treinador, que deverá ter um perfil semelhante ao de Carpegiani.

"Queremos um treinador com o perfil do Carpegiani. Um treinador respeitado, calmo, tranquilo, que fala fácil, com palavras diretas. Com o tempo vamos achar a pessoa certa", finalizou.

Treino - Na manhã desta segunda-feira, enquantos os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos do jogo contra o Feirense participaram apenas de um treino regenerativo, os demais atletas participaram de um treino tático com Ricardo Silva.

As novidades foram os retornos do zagueiro Gabriel Paulista e do lateral Romário; os dois deverão ficar à disposição somente para o Ba-Vi do próximo domingo, 6, pelo primeiro jogo das finais do Baianão 2012.

Da Redação, com informações de Moysés Suzart Vitória mantém Ricardo Silva até o término do Baianão

