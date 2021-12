Vitória mantém embalo e derrota Feirense fora de casa

O Vitória não tomou conhecimento do Feirense e ganhou a sétima partida seguida, por 3 a 1, na tarde deste domingo, fora de casa, no estádio Joia da Princesa. Chegou a nove pontos na liderança do grupo 4 da segunda fase do Campeonato Baiano, abrindo seis do adversário, terceiro colocado com três e contra quem vai jogar no próximo domingo, no Barradão.

No primeiro tempo, Geovanni marcou duas vezes, um de pênalti e outro no rebote de conclusão de Elkeson que bateu na trave. Nikão fez um gol bonito, em forte chute de fora da área. Quase no fim do jogo, Krill diminuiu de cabeça em cobrança de escanteio.

O Leão decidiu a partida em pouco mais de meia hora. Logo aos seis minutos, Nino Paraíba sofreu pênalti, em falta dura pela lateral direita da área depois de passar pela marcação. Geovanni cobrou com categoria, deslocando o goleiro e abrindo o placar. Aos 17, o veterano ampliou a vantagem. Depois de Elkeson disparar pela direita e chutar cruzado já dentro da área, a bola foi defendida parcialmente pelo goleiro Valdson e bateu na trave, sobrando para o artilheiro do jogo completar para o gol vazio. Com domínio completo das ações, o Leão chegou aos 3 a 0 aos 33, quando Nikão limpou a jogada diante de três marcadores perto da meia-lua e chutou forte no canto.

No segundo tempo, o Vitória diminuiu o ritmo, e o Feirense melhorou. Mesmo assim, foi o Leão que quase ampliou. Aos quatro, Geovanni raspou cruzamento de cabeça, obrigando Valdson a fazer difícil defesa no canto.



O goleiro do Vitória só começou a trabalhar de verdade aos 21, quando Douglas mostrou reflexo em conclusão à queima-roupa de Krill. O Leão respondeu aos 28, com uma bomba de fora da área de Esdras que Valdson se esticou todo para defender. Mas, pouco depois, o camisa 1 rubro-negro precisou mostrar técnica apurada novamente, ao evitar o gol de Ananias em conclusão de longe cheia de efeito.



Quase no fim, aos 44, em cobrança de escanteio, Krill mostrou oportunismo e marcou de cabeça, diminuindo a vantagem do Vitória no placar.

FEIRENSE 1 X 3 VITÓRIA

Local: Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

Ábitro: Diego Pombo Lopez.

Assistentes: Belmiro da Silva e José Raimundo Dias da Hora.

Cartões amarelos: Júnior, Gilcimar, Krill e Valdo.

Cartão vermelho: Júnior.

Gols: Geovanni, aos oito eaos 17, e Nikão, aos 33, no primeiro tempo; Krill, aos 44, na etapa complementar.

Feirense: Waldson; Capone, Valdo, Everton, Gilcimar; Fábio Santos, Ananias, André Cabeça, Tite; Adriano e Krill. Técnico: Paulo Salles.



Vitória: Douglas, Nino, Alison, Reniê, Eduardo Neto; Esdras, Uelliton, Mineiro, Nikão; Geovanni e Elkeson. Técnico: Antônio Lopes.

