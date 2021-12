Vitória luta para empatar série semifinal em São Paulo

O Vitória/Universo vai à quadra para bater o Paulistano nesta sexta-feira, 12, às 19h30, em São Paulo, e empatar a série melhor de cinco das semifinais do Novo Basquete Brasil (NBB). Com o triunfo no primeiro jogo, o rival, caso vença de novo, poderá fechar o confronto já no domingo, 14, às 11, também em casa. As partidas terão transmissão do canal SporTV.

Em seu segundo ano no NBB, o time baiano só ganhou um dos cinco jogos disputados até agora contra o time paulista. As duas equipes se enfrentaram pela primeira vez na temporada 2015/16, quando o Paulistano venceu por 77 a 63, em São Paulo.

Na partida de volta, em Salvador, nova derrota rubro-negra, e por diferença maior: 85 a 68. No único triunfo, já na temporada 2016/17, o Vitória ganhou por 85 a 73 em Cajazeiras, ainda pela fase inicial. Nos dois jogos seguintes, o último deles na terça-feira, só deu Paulistano.

O retrospecto favorável ao adversário não deve ser encarado como decisivo para as pretensões do Leão, como analisa o ala Arthur. “Os quatro times que se classificaram para as semifinais não se intimidaram com o favoritismo nem com os jogos fora de casa”, observou.

O ala, porém, espera que o setor defensivo rubro-negro volte a funcionar: “Jogamos relativamente bem no ataque, mas a nossa defesa esteve muito instável. Com isso, proporcionou mais pontos do que podíamos sofrer em casa”.

Cuidar do rebote

O experiente Arthur, que antes do Vitória defendeu o Brasília, considera que, se a equipe baiana conseguir também repetir os jogos sólidos da fase anterior e cuidar melhor do rebote, tem chances de reação na série. “Estamos cientes de que podemos fazer bons jogos fora de casa”, afirmou.

Como incentivo à sua equipe, o técnico Régis Marrelli lembra que o Vitória tem surpreendido fora de casa. “Neste ano, ganhamos mais jogos fora de casa do que em Salvador”, constatou Marrelli, referindo-se aos 19 jogos como visitante, em que o Vitória venceu 11. Nessas partidas, o ponto alto foi a boa marcação e defesa ajustada, desafio que Marrelli tem pela frente agora contra o Paulistano.

O Leão tem média de 75,18 pontos sofridos na fase de classificação e 77,70 nas séries contra Campo Mourão e Mogi. Os 93 pontos do Paulistano na primeira partida da série decretaram o segundo maior número sofrido pelo Rubro-Negro nesta temporada. “Precisamos oscilar menos, não podemos ter essas quedas de produção”, alertou Marrelli.

adblock ativo