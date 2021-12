Vitória leva virada no fim e perde 1º jogo da semifinal

Em uma partida disputada e cheia de alternâncias no placar, o Vitória/Universo acabou sendo derrotado pelo Paulistano no primeiro jogo da semifinal do NBB. Em Cajazeiras, levou 93 a 84.

O Leão, que contou com o apoio maciço do torcedor no ginásio, ficou sempre atrás do placar no primeiro tempo, mas conseguiu passar à frente no terceiro quarto. No último período, porém, a equipe paulista foi buscar a virada.

O próximo encontro da série melhor de cinco jogos será na sexta-feira, às 19h30, em São Paulo. Caso vença novamente, o Paulistano terá a chance de fechar o confronto já no domingo, também em casa.

Começo ruim

A partida não começou do jeito que esperavam os rubro-negros. Com uma estratégia que deu errado no primeiro quarto, o time comandado por Régis Marrelli não conseguiu marcar as bolas de três do pivô Guilherme. Ele acertou quatro em cinco tentativas e terminou o período com incríveis 16 pontos. O resultado foi o triunfo parcial dos paulistas por 28 a 21.

Depois da bronca do treinador, os jogadores do Vitória voltaram para o segundo quarto com uma postura diferente. O ala André partiu para as infiltrações e cavou faltas para anotar cinco pontos só em lances livres. Terminou com 10 no total e o Leão conseguiu diminuir a desvantagem até a saída para o intervalo.

Com o placar em 43 a 40 para o Paulistano, a partida se apresentava totalmente aberta para o segundo tempo. Destaques nos jogos anteriores, os americanos Keyron e Dawkins precisavam acordar para o Vitória buscar a virada.

Com a primeira bola de três de Keyron na noite, um toque de brilho de Dawkins e o bom desempenho do pivô Kurtz, o Rubro-Negro passou à frente no terceiro quarto. Chegou a ter vantagem de 11 pontos, mas relaxou nos minutos finais e a diferença caiu para cinco, com o marcador em 67 a 62.

No entanto, as bolas de três do Paulistano voltaram a cair no período decisivo, o Vitória passou a errar mais e a situação se inverteu. Os anfitriões sofreram a virada, mas lutaram até o fim, mantendo o fio de esperança no triunfo. Não deu. Como consolo ficaram os aplausos dos torcedores como reconhecimento do esforço.

