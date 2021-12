Com gols no primeiro tempo, o Vitória reverteu a vantagem na final e superou o Bahia por 2 a 0 na tarde deste domingo, 1º, no Baradão. O rubro-negro pode perder até por 1 a 0 na Fonte Nova, no próximo domingo, 8, para ser campeão. O tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para levar o título.

Bruno Porciuncula Vitória leva a melhor e vence o Bahia por 2 a 0 no Barradão

Faltas e golaço

Bahia e Vitória fizeram um primeiro tempo pegado, com muitas faltas. Até os 20 minutos, nenhum chute a gol. A coisa mudou aos 21. Vander se chocou com Tinga e caiu na grande área, em um contato normal de jogo. Mas Daronco marcou pênalti. Apesar da torcida pedir Kieza, que jogou no Bahia na temporada passada, foi Diego Renan quem pegou a bola e mandou no canto direito, sem chances para Lomba, abrindo o marcador.

A alteração no placar não mudou a partida, com os dois times errando muitos passes, principalmente no ataque. No Vitória, Kieza recuava para tentar trabalhar a bola, mas não estava inspirado. Já no Bahia, Hernane ficava isolado e errou tudo que tentou. O tricolor só jogava pela direita, com Danilo Pires e Tinga tentando cruzamentos, mas Caíque ou a zaga do Vitória levava a melhor.

Aos 42 minutos, Vander deu passe para Amaral, que chutou de primeira e fez um golaço no Barradão. A torcida do Vitória ainda se animava com o segundo gol, quando o Bahia tentou três vezes, aos 43, com Edigar

Junio chutando forte para defesa de Caíque, aos 44, com Thiago Ribeiro mandando uma bomba, para outra defesa do goleiro rubro-negro, e aos 45, com Danilo Pires cabeceando para o chão e, no quique da bola, indo para fora.

Muita correria

No início do segundo tempo, Edigar Junio desfalcou o Bahia. Após receber lançamento, aos 3 minutos, ele dominou e, na corrida, sentido a coxa, sendo substituído por Luisinho, que deu mais movimentação ao ataque tricolor.

Mas foi o Vitória quem teve a chance de ampliar. Marinho recebeu belo passe, driblou Éder, que caiu no chão, e chutou forte para defesa de Lomba.

Os dois times ainda erravam muitos passes. Juninho, completamente sumido da partida, saiu para dar lugar a Gustavo Blanco, aos 15.

Aos 19, Danilo Pires recebeu sozinho pela direita e cruzou na cabeça de Feijão, que ajeito para Hernane tentar uma bicicleta e mandar bola para longe do gol. Amaral, aos 24, fez falta em Luisinho e levou a pior, se contundindo. Mancini colocou Marcelo no lugar dele e aproveitou para mandar Alípio a campo substituindo Vander.

A partir dos 40, Vitória passou a tocar a bola e a torcida gritou "olé", esperando o fim da partida. E o Vitória quase ampliou com Kieza. José Welison fez belo lance, colcando Éder no chão, e cruzou para Kieza, que acertou um belo voleio para defesa incrível de Lomba.

