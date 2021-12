Vitória lança campanha "Bote fé, o Leão vai subir"

Para movimentar a torcida e aumentar o número de associados, a diretoria de marketing do Esporte Clube Vitória lançou uma nova campanha nesta quinta-feira, 16, batizada de “Bote fé, o Leão vai subir”.

A campanha é encabeçada por André Curvelo, diretor de marketing do clube. A primeira ação da campanha será neste sábado, 18, na partida com o Sport, no Barradão. Fitinhas como as do Senhor do Bonfim, porém com o slogan da campanha, serão distribuídas para a torcida.

Camisas com a frase “Bote fé, o Leão vai subir” serão confeccionadas e vendidas por R$ 25 para sócios e R$ 39,90 para não-sócios.

As redes sociais do Vitória na internet também fazem parte da estratégia de marketing. O clube promete movimentar suas páginas e criar conteúdos virtuais para aumentar a interação com os torcedores que utilizam a internet.

Quem acessar o endereço do site oficial do Vitória será direcionado para a página do clube no Facebook. O site vai ficar fora do ar até agosto, quando será lançado o novo portal do rubro-negro.

No twitter, além de usar a página do clube para divulgar notícias, a ideia é divulgar a “hashtag” #botefénoleão, para reunir as mensagens de apoio da torcida aos jogadores.

Um vídeo de divulgação da campanha foi produzido e pode ser visto através do player abaixo:

